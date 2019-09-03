Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul 1 saat sürdü.

Oktay, kabulde, Kouame'den dünya çapında iş yapma ortamına ilişkin önemli bir gösterge olan "İş Yapma Kolaylığı" çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:36 Kaynak: AA
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