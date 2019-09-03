Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame'yi kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:36 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul 1 saat sürdü.
Oktay, kabulde, Kouame'den dünya çapında iş yapma ortamına ilişkin önemli bir gösterge olan "İş Yapma Kolaylığı" çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
Netflix, Türkiye'den çekilmeyeceğini açıkladı Bakan Albayrak: Yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız HDP'li yöneticilere soğuk duş: Başlarım sizin Kürdistan davanıza PISA direktörü Türk eğitim sistemini değerlendirdi: Yoksul öğrencinin şansı kısıtlı