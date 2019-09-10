Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç'i kabul ettiCumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul 45 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç'i kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul 45 dakika sürdü.

Balkanlarda istikrar, iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin derinleştirilmesi konularının ele alındığı kabulde, Karadağ'ın NATO ve AB üyelikleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:42 Kaynak: AA
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