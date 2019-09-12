Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:28 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul 1 saat sürdü.
Kabulde, KKTC'nin kalkınmasında önemli bir faktör olan turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
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