Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul 1 saat sürdü.

Kabulde, KKTC'nin kalkınmasında önemli bir faktör olan turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:28 Kaynak: AA
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