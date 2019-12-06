Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Magaritis Schinas ve beraberindeki heyeti kabulü ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Magaritis Schinas ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:29 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Magaritis Schinas ve beraberindeki heyeti kabulü ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Magaritis Schinas ve beraberindeki heyeti kabul etti.
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