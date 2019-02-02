Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Ziyaretleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Ziyaretleri

33 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Çorum Valiliğini ziyaret etmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vatandaşlarla sohbet etti ve esnaf ziyaretinde bulunması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Çorum Belediyesi ziyereti ÇORUM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çorum...

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Çorum Valiliğini ziyaret etmesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vatandaşlarla sohbet etti ve esnaf ziyaretinde bulunması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Çorum Belediyesi ziyereti ÇORUM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çorum Valiliğini ziyaret etti. Ziyaretin ardından vatandaşlarla sohbet etti ve esnaf ziyaretinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:26 Kaynak: AA

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