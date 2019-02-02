Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Ziyaretleri
33 dakika önce
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Çorum Valiliğini ziyaret etmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vatandaşlarla sohbet etti ve esnaf ziyaretinde bulunması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Çorum Belediyesi ziyereti ÇORUM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çorum...
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Çorum Valiliğini ziyaret etmesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vatandaşlarla sohbet etti ve esnaf ziyaretinde bulunması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Çorum Belediyesi ziyereti ÇORUM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çorum Valiliğini ziyaret etti. Ziyaretin ardından vatandaşlarla sohbet etti ve esnaf ziyaretinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:26 Kaynak: AA
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