Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İngiltere Büyükelçisi Chilcott'u kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, İdlib'deki son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, İngiltere'nin şu ana kadar Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Suriye'ye ulaştırdığı yardımlarını, bundan sonra AFAD ve Türk Kızılay gibi Türk kurumları üzerinden yapması konusunda mutabık kalındı.

Ayrıca, iki ülke arasındaki iş birliği konularının görüşüldüğü kabulde, serbest ticaret anlaşmasının bir an önce imzalanmasının gerekliliği vurgulandı.