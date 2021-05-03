Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, işçilerle yaptığı sahur sonrası açıklamalarda bulundu (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, salgın sürecinde Türkiye'nin G20 ülkeleri arasında çalışanına en fazla nakit desteği sağlayan ülke olduğunu belirterek, "Biz bunu kabine olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hamdolsun başardık ve bundan sonra da başarmaya devam edeceğiz." dedi.

Oktay, Ankara Sanayi Odası (ASO) 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren SOM AŞ'de sahur programına katılarak, fabrika işçileriyle bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Valisi Vasip Şahin, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ASO 2. OSB Başkanı Seyit Ardıç, SOM Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Ergün ve SOM Genel Müdürü Levent Ergün'ün de eşlik ettiği Oktay, tesisleri gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.