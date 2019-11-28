Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Kapanış Oturumu'na katıldı
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Kapanış Oturumu'na katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Kapanış Oturumu'na katıldı

6 saat önce

Salondan görüntüler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Kapanış Oturumuna katıldı.

Salondan görüntüler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Kapanış Oturumuna katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Kapanış Oturumu'na katıldı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:11 Kaynak: AA
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