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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Kapanış Oturumu'na katıldı
6 saat önce
Salondan görüntüler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Kapanış Oturumuna katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:11 Kaynak: AA
Salondan görüntüler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Kapanış Oturumuna katıldı.
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