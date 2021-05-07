Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İşletmeler için bürokrasiyi azaltacak düzenleme Meclis'te - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, işletmeler için bürokrasiyi daha da azaltacak ve Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksindeki başarısını yükseltecek yeni bir kanun teklifinin Meclis'e sunulduğunu belirtti. Oktay, yeni kanun teklifiyle işletmelerin parça parça yerine bir bütün halinde satılabileceğini, işletme sahiplerinin ekonomik kayıplarının en aza indirgeneceğini ve düzenleme ile vergi ve harç ödemede vatandaşın tek bir kurumla muhatap olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın düzenlediği 'Dijitalleşme ve Gençlerimizin Geleceğine Yatırım' başlıklı seminere video konferans ile katıldı. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu fırsatlarla birlikte toplumsal ihtiyaçların hızla dönüşmeye başladığını belirten Oktay, "Teknolojik gelişmelere bağlı olarak gerçekleşen dijitalleşme ile tarım, sağlık, iletişim, eğitim, haberleşme, finans ve ulaştırma gibi hemen hemen her alanda oluşan yeni normaller, kurumları ve işletmeleri çok daha etkin faaliyetler sunmaya yönlendirmiştir" dedi.

'CİDDİ FIRSATLARI BERABERİNDE GETİRDİ'Oktay, hala etkileri süren salgın sürecinin, Türkiye'deki imalat sanayinin dijital dönüşüm ihtiyaçlarını karşılayacak ulusal teknoloji tedarikçilerinin önemini, dışa bağımlılığın azaltılmasının ve dijital teknoloji üreten yerli işletmelerin sayısının artmasının kıymetini hatırlattığını belirterek, "Aslında salgın, dijital dönüşüm açısından ciddi fırsatları beraberinde getirdi" ifadelerini kullandı.Hem üretim süreçlerinde hem de kamunun eylem ve işlemlerinde 'dijitalleşme', süreçlerinin kolaylaştıran bir seçenek değil, devamlılığı sağlayan bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Oktay, "Yine bunu da salgın döneminde çok net gördük. Elbette iş sadece ticari faaliyetleri ya da bazı işlemleri, süreçleri dijital ortama taşımakla bitmiyor" diye konuştu.'YATIRIMCININ KAMUYLA İŞLERİ KOLAYLAŞACAK'Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) kapsamında ele aldıkları bir işletmenin kuruluş aşamasından tasfiye aşamasına kadarki süreçte kalitesini ölçen Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksinde geçmiş dönemde sağladıkları başarıyı ivmelendirmek için önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Oktay, şöyle konuştu: "Biz orada şunu gördük, belki salgının da etkisiyle diğer ülkelerdeki gelişmelerle birlikte diğer ülkelerdeki ivmelenmelerle birlikte biraz eksiklik olduğunu fark ederek tekrar hız vermiş durumdayız. Yasal dönüşümü tasarılar da dahil olmak üzere Meclisimizle paylaşmış durumdayız. İnşallah oradan da en kısa sürede yasalaşır, bu ivmelenme daha da hız kazanarak artar diye buna inanıyoruz, çok ciddi şekilde bunun takibini yapıyoruz. Yerli-uluslararası yatırımcılar dahil tüm girişimcilerin kamuyla olan işlerini kolaylaştıracak adımlar kapsamında; konkordato ile vergi ve harç ödeme süreçlerinin hızlandırılmasını temin etmek üzere bir kanun taslağı hazır ve Meclis'te. Böylece işletmelerin parça parça yerine bir bütün halinde satılması ve işletme sahiplerinin ekonomik kayıplarının en aza indirgenmesi sağlanabilecek."'SANAYİYİ REKABETÇİ HALE GETİRMEK TEMEL ÖNCELİĞİMİZ'Söz konusu düzenlemeyle vergi ve harç ödemede vatandaşın tek bir kurumla muhatap olması ve bazı işlemlerin resen yapılması gibi önemli yenilikler geldiğini söyleyen Oktay, "Bütün bu çalışmaların içinde dijital dönüşümün faydasını göreceğiz. Orada kurduğumuz alt yapıyı burada değerlendiriyor olacağız. Aldığımız iyileştirme kararlarının uygulamaya geçmesiyle hem işletmelerimiz için bürokrasiyi daha da azaltacak hem de İş Yapma Kolaylığı Endeksindeki başarımızı yeniden ivmelendireceğiz" ifadelerini kullandı.Oktay, başta sanayi olmak üzere üretim süreçlerinde dijitalleşmeyi teşvik etmeye dönük makro hedeflerinin olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimiz ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili kurumlarımızla dünyadaki dijital dönüşüm trendlerini yakından takip ediyor; küresel rekabette asla geride kalmıyoruz. Türkiye'nin güçlü sanayi alt yapısını dijital dönüşümle daha rekabetçi bir hale getirmek temel önceliklerimizden birisidir. Bu önceliğimize ilişkin stratejilerimiz, 11'inci Kalkınma Planından 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimize kadar tüm politika belgelerimizle uyumlu ve tamamlayıcı şekilde yer almış durumdadır ve hedefimiz nettir. Tüm sektörlerde dijital dönüşümü sağlamış, kamuda ve özel sektörde kurumsal kaliteyi artırmış bir Türkiye. Bu hedefimize sizlerle ulaşacağız."