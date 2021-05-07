Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İşletmeler için bürokrasiyi azaltacak düzenleme Meclis'te - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İşletmeler için bürokrasiyi azaltacak düzenleme Meclis'te

07.05.2021 17:37
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İşletmeler için bürokrasiyi azaltacak düzenleme Meclis'te, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, işletmeler için bürokrasiyi daha da azaltacak ve Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksindeki başarısını yükseltecek yeni bir kanun teklifinin Meclis'e sunulduğunu belirtti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, işletmeler için bürokrasiyi daha da azaltacak ve Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksindeki başarısını yükseltecek yeni bir kanun teklifinin Meclis'e sunulduğunu belirtti. Oktay, yeni kanun teklifiyle işletmelerin parça parça yerine bir bütün halinde satılabileceğini, işletme sahiplerinin ekonomik kayıplarının en aza indirgeneceğini ve düzenleme ile vergi ve harç ödemede vatandaşın tek bir kurumla muhatap olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın düzenlediği 'Dijitalleşme ve Gençlerimizin Geleceğine Yatırım' başlıklı seminere video konferans ile katıldı. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu fırsatlarla birlikte toplumsal ihtiyaçların hızla dönüşmeye başladığını belirten Oktay, "Teknolojik gelişmelere bağlı olarak gerçekleşen dijitalleşme ile tarım, sağlık, iletişim, eğitim, haberleşme, finans ve ulaştırma gibi hemen hemen her alanda oluşan yeni normaller, kurumları ve işletmeleri çok daha etkin faaliyetler sunmaya yönlendirmiştir" dedi.

'CİDDİ FIRSATLARI BERABERİNDE GETİRDİ'Oktay, hala etkileri süren salgın sürecinin, Türkiye'deki imalat sanayinin dijital dönüşüm ihtiyaçlarını karşılayacak ulusal teknoloji tedarikçilerinin önemini, dışa bağımlılığın azaltılmasının ve dijital teknoloji üreten yerli işletmelerin sayısının artmasının kıymetini hatırlattığını belirterek, "Aslında salgın, dijital dönüşüm açısından ciddi fırsatları beraberinde getirdi" ifadelerini kullandı.Hem üretim süreçlerinde hem de kamunun eylem ve işlemlerinde 'dijitalleşme', süreçlerinin kolaylaştıran bir seçenek değil, devamlılığı sağlayan bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Oktay, "Yine bunu da salgın döneminde çok net gördük. Elbette iş sadece ticari faaliyetleri ya da bazı işlemleri, süreçleri dijital ortama taşımakla bitmiyor" diye konuştu.'YATIRIMCININ KAMUYLA İŞLERİ KOLAYLAŞACAK'Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) kapsamında ele aldıkları bir işletmenin kuruluş aşamasından tasfiye aşamasına kadarki süreçte kalitesini ölçen Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksinde geçmiş dönemde sağladıkları başarıyı ivmelendirmek için önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Oktay, şöyle konuştu: "Biz orada şunu gördük, belki salgının da etkisiyle diğer ülkelerdeki gelişmelerle birlikte diğer ülkelerdeki ivmelenmelerle birlikte biraz eksiklik olduğunu fark ederek tekrar hız vermiş durumdayız. Yasal dönüşümü tasarılar da dahil olmak üzere Meclisimizle paylaşmış durumdayız. İnşallah oradan da en kısa sürede yasalaşır, bu ivmelenme daha da hız kazanarak artar diye buna inanıyoruz, çok ciddi şekilde bunun takibini yapıyoruz. Yerli-uluslararası yatırımcılar dahil tüm girişimcilerin kamuyla olan işlerini kolaylaştıracak adımlar kapsamında; konkordato ile vergi ve harç ödeme süreçlerinin hızlandırılmasını temin etmek üzere bir kanun taslağı hazır ve Meclis'te. Böylece işletmelerin parça parça yerine bir bütün halinde satılması ve işletme sahiplerinin ekonomik kayıplarının en aza indirgenmesi sağlanabilecek."'SANAYİYİ REKABETÇİ HALE GETİRMEK TEMEL ÖNCELİĞİMİZ'Söz konusu düzenlemeyle vergi ve harç ödemede vatandaşın tek bir kurumla muhatap olması ve bazı işlemlerin resen yapılması gibi önemli yenilikler geldiğini söyleyen Oktay, "Bütün bu çalışmaların içinde dijital dönüşümün faydasını göreceğiz. Orada kurduğumuz alt yapıyı burada değerlendiriyor olacağız. Aldığımız iyileştirme kararlarının uygulamaya geçmesiyle hem işletmelerimiz için bürokrasiyi daha da azaltacak hem de İş Yapma Kolaylığı Endeksindeki başarımızı yeniden ivmelendireceğiz" ifadelerini kullandı.Oktay, başta sanayi olmak üzere üretim süreçlerinde dijitalleşmeyi teşvik etmeye dönük makro hedeflerinin olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimiz ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili kurumlarımızla dünyadaki dijital dönüşüm trendlerini yakından takip ediyor; küresel rekabette asla geride kalmıyoruz. Türkiye'nin güçlü sanayi alt yapısını dijital dönüşümle daha rekabetçi bir hale getirmek temel önceliklerimizden birisidir. Bu önceliğimize ilişkin stratejilerimiz, 11'inci Kalkınma Planından 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimize kadar tüm politika belgelerimizle uyumlu ve tamamlayıcı şekilde yer almış durumdadır ve hedefimiz nettir. Tüm sektörlerde dijital dönüşümü sağlamış, kamuda ve özel sektörde kurumsal kaliteyi artırmış bir Türkiye. Bu hedefimize sizlerle ulaşacağız."


Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İşletmeler için bürokrasiyi azaltacak düzenleme Meclis'te - Son Dakika


Son Dakika

İBB: Halk Ekmek büfesi yangını sabotaj kaynaklı İBB: Halk Ekmek büfesi yangını sabotaj kaynaklı İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor AK Parti'nin çizgi film videosunu amacına ulaştığı için sildiği öğrenildi AK Parti'nin çizgi film videosunu amacına ulaştığı için sildiği öğrenildi Semt pazarlarına haftada bir gün izin çıktı! İşte yarın İstanbul'da kurulacak pazar yerleri Semt pazarlarına haftada bir gün izin çıktı! İşte yarın İstanbul'da kurulacak pazar yerleri Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı Sosyal medyada paylaşımlarını silen Serdar ve Genk'in teklif yaptığı Samatta maç kadrosuna alınmadı Sosyal medyada paylaşımlarını silen Serdar ve Genk'in teklif yaptığı Samatta maç kadrosuna alınmadı

Son Dakika Haberleri
18:06 MEB duyurdu: Okullar 3 gün uzaktan eğitime ara verecek
17:56 AK Parti'nin çizgi film videosunu amacına ulaştığı için sildiği öğrenildi
17:56 Işın Çelebi, Galatasaray Başkanlığına adaylığını koydu
17:53 Avladığı hayvanların üstüne köpekleri saldı, dehşet verici görüntülere ceza yağdı
17:45 Semt pazarlarına haftada bir gün izin çıktı! İşte yarın İstanbul'da kurulacak pazar yerleri
17:30 Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti
17:15 Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi
17:12 Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu
17:11 Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur
16:59 Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
250 şube açacak! ABD'nin ünlü Türk pizzacısı Türkiye'ye geliyor 250 şube açacak! ABD'nin ünlü Türk pizzacısı Türkiye'ye geliyor         
18:13
MEB duyurdu: Okullar 3 gün uzaktan eğitime ara verecek MEB duyurdu: Okullar 3 gün uzaktan eğitime ara verecek         
18:06
Işın Çelebi, Galatasaray Başkanlığına adaylığını koydu Işın Çelebi, Galatasaray Başkanlığına adaylığını koydu         
17:56
Avladığı hayvanların üstüne köpekleri saldı, dehşet verici görüntülere ceza yağdı Avladığı hayvanların üstüne köpekleri saldı, dehşet verici görüntülere ceza yağdı         
17:54
Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı         
17:34
Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi         
17:15
Emine Jahovic'ten Mustafa Sandal'a 'Nafaka' tepkisi: 2 sene ödemedi, 740 bin lira borcu var Emine Jahovic'ten Mustafa Sandal'a 'Nafaka' tepkisi: 2 sene ödemedi, 740 bin lira borcu var         
17:01
Normalleşmenin 3 aşamalı yol haritası netleşti Normalleşmenin 3 aşamalı yol haritası netleşti         
16:59
Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak         
16:28
Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi         
16:10
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil         
15:23
Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak         
14:04
Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti         
14:00
Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak         
13:19
"20'li yaşlar" akımı için önemli uyarı: Yüz ifadeleriniz kopyalanabilir         
13:16
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 18:49:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İşletmeler için bürokrasiyi azaltacak düzenleme Meclis'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement