Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İso Meclisi'nin Şubat Ayı Olağan Toplantısına Katıldı - İstanbul
1 saat önce
- İstanbul Sanayi Odası Meclisi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımı Detaylar İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Sanayi Odası Meclisinin "Yeni Hükümet Sistemi'nin Ekonomimiz ve İş Dünyası İçin Önemi ve Etkileri" ana gündemi ile gerçekleştirilecek aylık...
- İstanbul Sanayi Odası
Meclisi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımı
Detaylar İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Sanayi Odası Meclisinin "Yeni Hükümet
Sistemi'nin Ekonomimiz ve İş Dünyası İçin Önemi ve Etkileri" ana gündemi ile gerçekleştirilecek aylık olağan toplantısına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:35 Kaynak: AA
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