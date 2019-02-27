Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İso Meclisi'nin Şubat Ayı Olağan Toplantısına Katıldı - İstanbul

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İso Meclisi'nin Şubat Ayı Olağan Toplantısına Katıldı - İstanbul

1 saat önce

- İstanbul Sanayi Odası Meclisi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımı Detaylar İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Sanayi Odası Meclisinin "Yeni Hükümet Sistemi'nin Ekonomimiz ve İş Dünyası İçin Önemi ve Etkileri" ana gündemi ile gerçekleştirilecek aylık...

- İstanbul Sanayi Odası Meclisi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımı
Detaylar İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Sanayi Odası Meclisinin "Yeni Hükümet Sistemi'nin Ekonomimiz ve İş Dünyası İçin Önemi ve Etkileri" ana gündemi ile gerçekleştirilecek aylık olağan toplantısına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:35 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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