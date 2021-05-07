Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki müdahalesini kınadı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yaptığı müdahaleyi kınadı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir. Dünya bu işgal ve hukuksuzluğa göz yumdukça zulmünü devam ettirecektir. Hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı hedef alan saldırılarını şiddetle kınıyorum. Derhal durdurulmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Haber: ANKARA,