Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İstanbul'da
39 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, annesi Şaziye Oktay ve şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın kabrini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:44 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, annesi Şaziye Oktay ve şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz
'ın kabrini ziyaret etti. Ramazan Bayramı
'nı İstanbul
'da geçiren Oktay, Eyüp
Mezarlığı'na gitti. Oktay, annesi Şaziye Oktay'ın kabri başında dua etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, aynı mezarlıkta bulunan şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim
Kiraz'ın kabrini de ziyaret ederek dua etti.
Oktay, kabir ziyaretinde bulunan vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
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