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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İstanbul'da

39 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, annesi Şaziye Oktay ve şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İstanbul'da, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, annesi Şaziye Oktay ve şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın kabrini ziyaret etti.
Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçiren Oktay, Eyüp Mezarlığı'na gitti. Oktay, annesi Şaziye Oktay'ın kabri başında dua etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, aynı mezarlıkta bulunan şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın kabrini de ziyaret ederek dua etti.
Oktay, kabir ziyaretinde bulunan vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:44 Kaynak: AA
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