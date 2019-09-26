Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(İstanbul'da) Yarın okullarımız açık olacaktır"
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(İstanbul'da) Yarın okullarımız açık olacaktır"

7 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(İstanbul'da) Yarın okullarımız açık olacaktır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "( İstanbul'da) Yarın okullarımız açık olacaktır"

fuat oktay, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:34 Kaynak: AA
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