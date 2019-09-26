Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(İstanbul'da) Yarın okullarımız açık olacaktır"
7 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(İstanbul'da) Yarın okullarımız açık olacaktır"
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:34 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "( İstanbul'da) Yarın okullarımız açık olacaktır"
Deprem anında canını hiçe sayan işçiye bir maaş ikramiye verildi Olay anı kameraya yansıdı İTÜ'den büyük İstanbul depremiyle ilgili son dakika açıklaması: Kritik bir gösterge Lokantada depreme yakalanan vatandaş herkes kaçarken yemeğine devam etti Deprem Kahini Frank Hoogerbeets'in "Alarmda olun" sözleri tekrar gündem oldu