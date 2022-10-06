Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünü kutladı

06.10.2022 17:42
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'un kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'un kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılını kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ülkemizin istiklal ve istikbali için göğsünü siper etmiş tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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