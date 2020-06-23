Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul Valisi Yerlikaya'dan bilgi aldı
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'daki aşırı yağış sonrası ortaya çıkan durumla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüşerek bilgi aldı.
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'daki aşırı yağış sonrası ortaya çıkan durumla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüşerek bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul Valisi Yerlikaya ile telefonda görüştü. Yerlikaya'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Oktay, ilgili tüm kurumların görevi başında olduğunu belirterek sel ve su baskınından etkilenen bölgelerle ilgili çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü söyledi.
ANKARA,
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:58 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul Valisi Yerlikaya'dan bilgi aldı - Son Dakika
Son Dakika 00:44 Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat 00:23 Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi 00:11 Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti 23:49 Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı 21:30 Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım 20:15 Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 10:55 Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin 10:31 5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı 10:30 Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 07:48 İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı