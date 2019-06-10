Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İsviçre'de

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İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP'li Kaftancıoğlu'na yanıt: Ben domuz yiyerek büyümedim

Havalimanındaki VIP olayında İmamoğlu ve Torun ifadeye çağrılacak

Yapımı 1 milyar 200 milyon liraya mal olacak olan Silvan Tüneli'nin yapımına başlandı