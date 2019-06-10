Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İsviçre'de
Son Dakika Politika Haber

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İsviçre'de

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında liderler onuruna verilen öğle yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İsviçre'de, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında liderler onuruna verilen öğle yemeğine katıldı.
ILO'nun 108. Uluslararası Çalışma Konferansı, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde başladı.
Son yıllarda Cenevre'de düzenlenen en yüksek düzeyli uluslararası etkinlik olma özelliği taşıyan "İyi bir iş ile daha iyi bir gelecek inşa etmek" teması ile düzenlenen konferansa, 40 ülkeden devlet başkanı ve hükümet başkanları katılıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konferans kapsamında liderler onuruna verilen öğle yemeğine katıldı.
Yemekte İsviçre Federasyon Başkanı Alain Berset, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Maria Fernanda Espinosa Garces, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Matterella, Gana Cumhurbaşkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Norveç Başbakanı Erna Solberg, Nepal Başbakanı Sharma Oli, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, Fildişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Daniel Kablan Duncan ve İLO Genel Direktörü Guy Ryder yer aldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:34 Kaynak: AA
Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP'li Kaftancıoğlu'na yanıt: Ben domuz yiyerek büyümedim Havalimanındaki VIP olayında İmamoğlu ve Torun ifadeye çağrılacak İYİ Partili Türkkan'dan "Süleyman Soylu" iddiası: "Erdoğan'dan sonrasına hazırlanıyor" şeklinde görüşlere rastlıyorum Yapımı 1 milyar 200 milyon liraya mal olacak olan Silvan Tüneli'nin yapımına başlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 01:21:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İsviçre'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]