Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İttifak, Karşıdaki CHP ile İyi Parti Arasında mı? İttifak, Chp,...
38 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İttifak, karşıdaki CHP ile İYİ Parti arasında mı? İttifak, CHP, İYİ Parti, HDP... Dolayısıyla PKK'nın yoğun bir desteğini her türlü görüyorsunuz. Bir ittifaka bir terör örgütünün desteği mümkün müdür?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İttifak, karşıdaki CHP
ile İYİ Parti
arasında mı? İttifak, CHP, İYİ Parti, HDP... Dolayısıyla PKK
'nın yoğun bir desteğini her türlü görüyorsunuz. Bir ittifaka bir terör örgütünün desteği mümkün müdür? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Terör örgütünün seçim kampanyasında ne işi olabilir?"
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:31 Kaynak: AA
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