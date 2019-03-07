Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İttifak, Karşıdaki CHP ile İyi Parti Arasında mı? İttifak, Chp,...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İttifak, Karşıdaki CHP ile İyi Parti Arasında mı? İttifak, Chp,...

38 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İttifak, karşıdaki CHP ile İYİ Parti arasında mı? İttifak, CHP, İYİ Parti, HDP... Dolayısıyla PKK'nın yoğun bir desteğini her türlü görüyorsunuz. Bir ittifaka bir terör örgütünün desteği mümkün müdür?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İttifak, karşıdaki CHP ile İYİ Parti arasında mı? İttifak, CHP, İYİ Parti, HDP... Dolayısıyla PKK'nın yoğun bir desteğini her türlü görüyorsunuz. Bir ittifaka bir terör örgütünün desteği mümkün müdür? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Terör örgütünün seçim kampanyasında ne işi olabilir?"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:31 Kaynak: AA

İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, fuat oktay, Politika
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