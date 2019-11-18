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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kalkınma hedeflerimize 81 ilimizle birlikte yürümemiz gerekiyor"
7 saat önce
"TechAnkara Proje Pazarı 2019" Etkinliğin düzenlendiği salon Salondaki katılımcılar Tanıtım videosu izlenmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "TechAnkara Proje Pazarı 2019" etkinliğinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:52 Kaynak: AA
"Tech Ankara Proje Pazarı 2019"
Etkinliğin düzenlendiği salon
Salondaki katılımcılar
Tanıtım videosu izlenmesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "TechAnkara Proje Pazarı 2019" etkinliğinde konuştu. (1)
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