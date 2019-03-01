Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kamyoncularla Yemek Yedi
49 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale'den Ankara'ya dönerken kamyoncu esnafının mola verdiği tesise uğrayarak, şoförlerle sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale
'den Ankara
'ya dönerken kamyoncu esnafının mola verdiği tesise uğrayarak, şoförlerle sohbet etti.
Kırıkkale'deki programlarının ardından Ankara'ya dönmek için yola çıkan Oktay, kamyoncu esnafının mola verdiği bir tesise uğradı.
Akşam yemeği yiyen kamyoncuların masalarına davet ettiği Oktay, şoförlerle yemek yedi ve çay içti.
Sohbet ettiği kamyoncuların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Fuat Oktay, şoförlere hayırlı yolculuklar diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:45 Kaynak: AA
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