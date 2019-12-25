Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kanal İstanbul Projesine İstanbul'un geleceği ve milletimizin... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Kanal İstanbul Projesine İstanbul'un geleceği ve milletimizin... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kanal İstanbul Projesine İstanbul'un geleceği ve milletimizin...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kanal İstanbul Projesine İstanbul'un geleceği ve milletimizin ortak faydası için inanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kanal İstanbul Projesine İstanbul'un geleceği ve milletimizin ortak faydası için inanıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi diğer projelere de başlayacak ve bitireceğiz."

fuat oktay, İstanbul, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 08:14 Kaynak: AA
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