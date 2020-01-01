Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kanal İstanbul) Buranın daha avantajlı olduğunu herkes görecek"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (11) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (11) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Oktay: "(Kanal İstanbul) Tamamen kendi kanunlarımıza göre oluşturduğumuz bir alternatiftir. Buranın daha avantajlı olduğunu herkes görecek."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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