Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'nin Yenierenköy bölgesinde halkla buluştu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temasları kapsamında Yenierenköy bölgesinde halkla bir araya geldi.

Yenierenköy Belediyesi'ni ziyaret eden Oktay'ı, KKTC Başbakanı Ersan Saner ile Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak karşıladı.

Oktay, daha sonra Yenierenköy Halk Plajı'nda vatandaşlarla buluşarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "KKTC'ye geldiğimizde kendimizi misafir olarak görmüyoruz. Sizleri de başkaları olarak görmüyoruz. Biziz, beraberiz. Acı ve tatlı günümüzde, her daim bir ve beraberiz, dayanışma içerisindeyiz. Bunu geçmişte de gösterdik, bugün de gösteriyoruz, gelecekte de gösteriyoruz. Bunu bütün dünya böyle bilsin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs Türkü'ne çok yakından muhabbet duyduğunu kaydeden Oktay, KKTC'nin her derdiyle ilgilenen, üzüntüsüyle üzülen ve sevinciyle sevinen bir Türkiye ve Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlattı.

Oktay, Avrupa Birliği'nin (AB) her fırsatta Kıbrıs'taki çözümsüzlüğün sebebi olanlarla yan yana durduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kıbrıs Türk tarafında bir devlet vardır, bu devlet bağımsızdır, eşittir, güçlüdür ve dimdik ayaklarının üzerindedir. Kıbrıs'ın asli unsuru Türklerdir, 450 yıldır buranın asli unsurudur. Kıbrıs sonradan işgal edilmiştir, işgalcilerin de kimler olduğu bellidir, Ada'nın diğer tarafındadır. İşgalcilerle bir olup sonrasında burada 450 yıldır var olan Kıbrıs'ın asli unsuruna haklarını vermek diye bir şey söz konusu olmaz zaten. Türk milleti, hiç kimseden hakkını istemez, hakkını söke söke alır."

"20 Temmuz, Rum ve Yunan işgaline dur denildiği tarihtir"

Oktay, Türk tarafının her zaman barışın yanında olduğunu vurguladı.

20 Temmuz'u da Barış ve Özgürlük Bayramı diye ifade ettiklerini söyleyen Oktay, "20 Temmuz, Kıbrıs Türkü'nün esaretten kurtulduğu gündür, Kıbrıs'a yapılan her türlü işgal hareketinin, her türlü Rum ve Yunan işgaline dur denildiği tarihtir. Türkiye, barışın yanındadır, her türlü çalışmalara da destek verdiğini, her ortamda ifade etmektedir. Bunu Cumhurbaşkanımız AB ile olan ziyarette, NATO çerçevesinde olan ziyaretlerde de ve her fırsatta dile getirmiştir. Bugün de dile getirmektedir." diye konuştu.

Oktay, iki eşit ve bağımsız devletin, aynı masaya oturarak, nasıl birlikte yaşayabilecekleri ve Ada'yı yönetecekleriyle ilgili konuşmalarının taraftarı olduğunu da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra KKTC sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıl sonra bir bölümü Ekim 2020'de halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş bölgesini ziyaret ederek, yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında 20 Temmuz'da hizmete girmesi beklenen Bilal Ağa Mescidi'ndeki çalışmaları da yerinde inceleyen Oktay'a, Maraş ziyareti sırasında, KKTC Başbakanı Ersan Saner, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Genel Müdürü İbrahim Benter eşlik etti.