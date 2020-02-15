Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kapalı Maraş'ın açılması laftan ibaret değildir - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kapalı Maraş'ın açılması laftan ibaret değildir
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'de kapalı Maraş bölgesinde "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı"nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:25 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'de kapalı Maraş bölgesinde "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı"nda konuştu.
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