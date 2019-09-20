Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kapalı Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kapalı Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kapalı Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacaktır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kapalı Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacaktır."

fuat oktay, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:16 Kaynak: AA
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