Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kapalı Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kapalı Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:16 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kapalı Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacaktır."
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