Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karma Ekonomik Komisyonu 10. Dönem Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgızistan'da Karma Ekonomik Komisyonu 10. Dönem Toplantısı'na katıldı.
Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri detaylı şekilde ele aldığımız "Karma Ekonomik Komisyonu 10. Dönem Toplantısı"nı gerçekleştirdik. Farklı sektörlerde güçlenen Türkiye-Kırgızistan işbirliğinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Kaynak: DHA
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