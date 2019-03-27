Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Katar'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Katar'da

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Katar'da, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile bir araya geldi.

Katar Ulusal Müzesi açılışı için Doha'da bulunan Oktay, Sheraton Otel'de, Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve askeri ilişkiler ele alındı.

Katar'daki Türk firmaları ile Türkiye'deki Katar firmalarının faaliyetlerinin istişare edildiği görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2,3 milyar dolara ulaşmasının memnun edici olduğu belirtildi.

İki ülke arasındaki ticaret potansiyelinin ulaşılan rakamdan çok daha yüksek olduğunun vurgulandığı görüşmede, karşılıklı yatırımların artırılması konusunda mutabık kalındı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin katılımı ile 26 Kasım'da İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Katar 4. Yüksek Seviyeli Stratejik Komite Toplantısı'nda imzalanan serbest ticaret anlaşması niteliğini haiz Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nda alınan kararlara ilişkin son durum değerlendirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 08:45 Kaynak: AA

fuat oktay, Katar, Politika
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