Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kayıt dışı ekonominin azaltılması için planlı bir mücadele...
10 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin sunumuna başladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:21 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin sunumuna başladı.
Türkiye'nin askeri operasyonunu kınayan AP'ye Ankara'dan çok sert tepki Bülent Turan'dan CHP'li Erdal Aksünger'in PYD açıklamasına tepki: Bir CHP'li yönetici çıkıp, "Kendinize gelin!" demeyecek mi? Son dakika: Resulayn'da YPG'li teröristlerden hain saldırı: 5 askerimiz yaralandı Sayısal Loto'da iki çekilişte 3 rakamın aynı olması kafa karıştırdı