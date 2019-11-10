Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kazakistan'a dış ticaret açığımızın azaltılması ve...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Kazakistan'a dış ticaret açığımızın azaltılması ve...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kazakistan'a dış ticaret açığımızın azaltılması ve...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kazakistan'a dış ticaret açığımızın azaltılması ve Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmamız için iş insanlarımızın gayretleri oldukça önemlidir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Kazakistan'a dış ticaret açığımızın azaltılması ve Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmamız için iş insanlarımızın gayretleri oldukça önemlidir. Ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefimiz, bu konudaki kararlılığımız nettir."

fuat oktay, Kazakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:10 Kaynak: AA
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