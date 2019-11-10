Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kazakistan'a dış ticaret açığımızın azaltılması ve...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kazakistan'a dış ticaret açığımızın azaltılması ve Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmamız için iş insanlarımızın gayretleri oldukça önemlidir.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:10 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Kazakistan'a dış ticaret açığımızın azaltılması ve Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmamız için iş insanlarımızın gayretleri oldukça önemlidir. Ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefimiz, bu konudaki kararlılığımız nettir."
Kırmızı bültenle aranan cinayet zanlısı Konya'da yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 11 Kasım'da 81 ilimizde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız Dev anlaşmayı Fuat Oktay duyurdu: Türkiye ile Kazakistan arasında 1,4 milyar dolarlık sözleşmeler imzalandı Kamışlı'da, YPG'li teröristlerin kullandığı binadaki Suriye bayrakları, Nusaybin'den görüntülendi