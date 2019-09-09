Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kerbala'dan ibret alıp kucaklaşacak, düşmanı değil dostu...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kürsüden inişi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Muharrem Ayı nedeniyle düzenlediği iftar programına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:50 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kürsüden inişi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Muharrem Ayı nedeniyle düzenlediği iftar programına katıldı. (2)
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