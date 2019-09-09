Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kerbela'da yaşanan felaket her daim gözlerimizi yaşatmaya devam...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kerbela'da yaşanan felaket her daim gözlerimizi yaşatmaya devam...

52 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Muharrem Ayı nedeniyle düzenlediği iftar programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Muharrem Ayı nedeniyle düzenlediği iftar programına katıldı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:48 Kaynak: AA
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