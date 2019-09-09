Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kerbela'da yaşanan felaket her daim gözlerimizi yaşatmaya devam...
52 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Muharrem Ayı nedeniyle düzenlediği iftar programına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:48 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Muharrem Ayı nedeniyle düzenlediği iftar programına katıldı
Emine bulut'un kızına atanan kayyumdan 'bağış' açıklaması İmamoğlu, İSPARK'taki fiyat artışıyla ilgili konuştu: Finansal düzenlemeydi Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanları davetine Kılıçdaroğlu'ndan "başkanlarımız katılacak" yanıtı Bülent Arınç, Babacan ve Davutoğlu'na "hain" denilmesini eleştirdi