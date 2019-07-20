Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünü kutladı
56 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünü kutlayarak, Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olacaklarını ve çıkarlarını koruyacaklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:09 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs
Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünü kutlayarak, Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olacaklarını ve çıkarlarını koruyacaklarını bildirdi.
Oktay, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde şehitleri rahmetle, kahraman gazileri de minnetle andığını belirtti.
Fuat Oktay, "Kıbrıs adasına huzuru getiren, kardeşlerimize yapılan zulmü bitiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılı kutlu olsun. Harekatın yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olacağız ve çıkarlarını koruyacağız." ifadesini kullandı.
Boşaltılan Saadet Partisi binasına Yeniden Refah Partisi tabelası asıldı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Temel Karamollaoğlu: Omuzlarına çok ağır bir yük yüklendi Son günlerde hastalığıyla gündem olan Angela Merkel 2021'de siyaseti bırakacağını açıkladı Karısına boşanma davası açan kocaya koruma kararı!