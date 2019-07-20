Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünü kutladı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünü kutladı

56 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünü kutlayarak, Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olacaklarını ve çıkarlarını koruyacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünü kutladı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünü kutlayarak, Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olacaklarını ve çıkarlarını koruyacaklarını bildirdi.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde şehitleri rahmetle, kahraman gazileri de minnetle andığını belirtti.
Fuat Oktay, "Kıbrıs adasına huzuru getiren, kardeşlerimize yapılan zulmü bitiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılı kutlu olsun. Harekatın yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olacağız ve çıkarlarını koruyacağız." ifadesini kullandı.
Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:09 Kaynak: AA
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