Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünü kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs Türkü'nü özgürlüğe kavuşturan, barışın ve milli dayanışmanın simgesi Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyorum. Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.