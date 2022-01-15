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Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Küçük vefatının 38. yılında anıldı - Son Dakika

Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Küçük vefatının 38. yılında anıldı

15.01.2022 14:12

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, vefatının 38. yılında Lefkoşa'da bulunan Anıttepe'deki anıtında düzenlenen törenle anıldı.

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, vefatının 38. yılında Lefkoşa'da bulunan Anıttepe'deki anıtında düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, bakanlar, milletvekilleri, KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, askeri erkan, Küçük ailesinin üyeleri ile kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilip yarıya indirilmesiyle devam etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, anıt özel defterini imzaladı ve burada bir konuşma yaptı.

Dr. Küçük'ü sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anan Tatar, Küçük'ün kendisini Kıbrıs davasına adadığını ve Ada sathında Kıbrıs Türk halkını örgütlemeye çalıştığını belirtti.

Tatar, Küçük'ün aynı zamanda Türkiye'de de davanın anlaşılması için yaptığı çalışmalar ve katıldığı mitinglerle, Kıbrıs'ta iki halkın var olduğu gerçeğinin dünyada herkes tarafından görülmesini ve tescillenmesini sağladığını ifade etti.

1937'de başlayan milli davanın bugün Rum-Yunan ikilisinin değişmemesi nedeniyle hala devam ettiğini söyleyen Tatar, Dr. Küçük'ün 103 köyden kovulan, evleri yıkılıp yakılan Kıbrıs Türklerine kendi malından vererek göçmen evlerinin yapılmasını sağlayacak kadar da fedakar olduğunu anımsattı.

Tatar, bugün Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere bakıldığı zaman, Fazıl Küçük'ün ne kadar ileri görüşlü ve öngörülü olduğunun anlaşıldığını vurgulayarak kendisini, silah arkadaşlarını ve aynı zamanda Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş'ı sevgi, saygı, minnet ve rahmetle andı.

"Bugün bir devletimiz var, Cumhuriyet'imiz var, Türkiye Cumhuriyeti her zaman yanımızda ve göğsünü tüm dünyaya karşı siper ediyor." diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Ada'da Kıbrıs Türkü'nün egemen varlığının kabul edilmemesi halinde Kıbrıs'ta hiçbir anlaşmanın söz konusu olamayacağının altını çizdi.

Tatar, Kıbrıs Türkü'nün nereden nereye geldiğinin iyi bilinmesi ve bundan sonra halka yapılan çağrılarda egemenlik temelinde bir çözüm için mücadele verilmesi gerektiğini belirterek bugün KKTC'de yeni anlayış, vizyon ve bir siyasetin söz konusu olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasını, Dr. Küçük'ün "Kıbrıs meselesi Türkiyesiz çözülemez" sözleriyle bitirdi.

"Geleceğimiz, ana vatan Türkiye'nin garantisi altında"

Dr. Fazıl Küçük'ün oğlu Mehmet Küçük de ölümünün 38. yılında her gün Dr. Fazıl Küçük'ün değerinin daha çok anlaşıldığını kaydetti.

Küçük, İngilizlere ve EOKA'ya karşı mücadele veren Dr. Fazıl Küçük'ün, en zor günlerde hep Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu anlattı.

Dış siyasetteki belirsizliklerle birlikte 38 yıl önce kurulan KKTC'nin hak ettiği yerde olmadığını dile getiren Küçük, Kıbrıs Türkü'nün geleceğinin, ana vatan Türkiye'nin garantisi altında olduğunu söyledi.

Tören sonrası Dr. Fazıl Küçük'ün koruma polislerince kullanılan ve restore edilen "Triumph" marka motosiklet, Dr. Fazıl Küçük Müzesi'ne teslim edildi.

Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Küçük vefatının 38. yılında anıldı
Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Küçük vefatının 38. yılında anıldı
Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Küçük vefatının 38. yılında anıldı
Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Küçük vefatının 38. yılında anıldı

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Fazıl Küçük, fuat oktay, Özgürlük, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Küçük vefatının 38. yılında anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Küçük vefatının 38. yılında anıldı - Son Dakika
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