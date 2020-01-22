Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Büyükelçisi Ömüraliyev'i kabul etti - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Büyükelçisi Ömüraliyev'i kabul etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:14 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 dakika süren kabulde, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve iş birliği konuları ele alındı.
Görüşmede, Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 9. Dönem Toplantısı eylem planındaki ilerlemeler değerlendirildi.
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