Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Büyükelçisi Ömüraliyev'i kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Büyükelçisi Ömüraliyev'i kabul etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Büyükelçisi Ömüraliyev'i kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 dakika süren kabulde, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve iş birliği konuları ele alındı.

Görüşmede, Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 9. Dönem Toplantısı eylem planındaki ilerlemeler değerlendirildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:14 Kaynak: AA
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