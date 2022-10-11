Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Caparov'u kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Caparov'u kabul etti

11.10.2022 21:30

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Akılbek Caparov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Akılbek Caparov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, başta ekonomi ve ticaret olmak üzere birçok alandaki ikili ilişkiler ele alındı. Mevcut iş birliği mekanizmalarının geliştirilerek devam ettirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Ortak tarihi ve kültürel bağlara işaret edilen görüşmede, 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde İznik'te düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları da değerlendirildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Caparov'u kabul etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Caparov'u kabul etti - Son Dakika
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