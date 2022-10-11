Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'ndeki görüşmede, başta ekonomi ve ticaret olmak üzere birçok alandaki ikili ilişkiler ele alındı. Mevcut iş birliği mekanizmalarının geliştirilerek devam ettirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Caparov'u kabul etti - Son Dakika

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