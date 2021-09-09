Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Kırgızistan'a geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Karma Ekonomik Komisyonu'nun 10'uncu Toplantısı kapsamında Kırgızistan'a geldi.

Oktay'ı Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Ulukbek Maripov, Kırgızistan Yatırım Teşviki ve Korunması Bakanı Almambet Şıkmamatov, Dışişleri Bakanı 1'inci Yardımcısı Nuran Niyazaliev ile Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan karşıladı.

Fuat Oktay'a ziyaretinde Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı (DEİK) Nail Olpak eşlik ediyor.

Oktay, ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilere hız kazandırması hedeflenen akreditasyon ile ticaret, sanayi, enerji, ulaştırma, sağlık, tarım, orman ve turizm sektörleriyle ilgili imzalanacak protokol törenine katılacak.

Türk firmalarının yetkilileriyle bir araya gelmesi beklenen Oktay, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşecek, onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

Fuat Oktay, daha sonra Kırgızistan'da yapımı tamamlanan Maarif Eğitim Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirecek.