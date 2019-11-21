Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kırgızistan ile) Yarın imzalanacak KEK Protokolü ve Eylem Planı...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '(Kırgızistan ile) Yarın imzalanacak KEK Protokolü ve Eylem Planı... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kırgızistan ile) Yarın imzalanacak KEK Protokolü ve Eylem Planı...

6 saat önce

Salondan görüntüler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kırgızistan İş Forumuna katılarak konuşma yaptı.

Salondan görüntüler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye- Kırgızistan İş Forumuna katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: (Kırgızistan ile) Yarın imzalanacak KEK Protokolü ve Eylem Planı...

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:11 Kaynak: AA
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