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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Kırgızistan ile FETÖ ile mücadele konusunda tüm alanlarda tam... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kırgızistan ile FETÖ ile mücadele konusunda tüm alanlarda tam...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kırgızistan ile FETÖ ile mücadele konusunda tüm alanlarda tam olarak mutabakata vardık.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kırgızistan ile FETÖ ile mücadele konusunda tüm alanlarda tam olarak mutabakata vardık."

Kırgızistan, fuat oktay, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:52 Kaynak: AA
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