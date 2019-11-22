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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kırgızistan ile FETÖ ile mücadele konusunda tüm alanlarda tam...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kırgızistan ile FETÖ ile mücadele konusunda tüm alanlarda tam olarak mutabakata vardık.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:52 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kırgızistan ile FETÖ ile mücadele konusunda tüm alanlarda tam olarak mutabakata vardık."
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