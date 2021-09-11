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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kırgızistan ile ticaret hacmimiz, 2021 yılının ilk 8 ayında yüzde 78 oranında artmıştır" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kırgızistan ile ticaret hacmimiz, 2021 yılının ilk 8 ayında yüzde 78 oranında artmıştır"

11.09.2021 00:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kırgızistan İş Forumu'nda gerçekleştirdiği konuşmasında, "Kırgızistan ile ticaret hacmimiz 2020 yılında 509 milyon dolar olmuştur.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kırgızistan İş Forumu'nda gerçekleştirdiği konuşmasında, "Kırgızistan ile ticaret hacmimiz 2020 yılında 509 milyon dolar olmuştur. 2021 yılının ilk 8 ayında ise 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 78 oranında artarak 508 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgızistan-Türkiye 10. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısına katılmak üzere geldiği Kırgızistan'da temaslarını sürdürüyor. Bakanlar Kurulu Başkanı Ulukbek Maripov ile görüşen Oktay, daha sonra Türkiye-Kırgızistan İş Forumu'nda konuştu. Konuşmasının başlangıcında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileten Oktay, Türkiye-Kırgızistan 10. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı vesilesiyle geniş bir heyetle dün itibariyle Bişkek'e geldik. 30 yıldır hür şekilde dalgalanan Kırgızistan bayrağına al bayrağımızın, Tanrı Dağı'nın zirvelerine Uludağ'ın, Süphan Dağı'nın; Çunkurçak Yaylası'na, Fergana Havzası'na, Sakarya'nın ve tüm Kırgızistanlı kardeşlerimize milletimizin selamlarını getirdik" dedi.

Bişkek'teki temaslarına değinen Fuat Oktay, "Bakanlar Kurulu Başkanı, değerli kardeşim sayın Maripov ile ilişkilerimizin tüm detaylarını masaya yatırdığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Az önce pek çok farklı sektörden iş insanlarının katıldığı dar kapsamlı bir istişare toplantısı yaptık, halihazırda projeler yürüten Türk ve Kırgız iş insanlarımızı dinledik, sorunların çözümüne ilişkin karşılıklı notlarımızı aldık" ifadelerini kullandı.

Forum sonrasında ise Bakanlar Kurulu Başkanı, Maripov'un Eş Başkanlığında, Türkiye-Kırgızistan 10. Karma Ekonomik Komisyon toplantısının gerçekleştirileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "Durmak yok yola devam. Bu yıl veya gelecek yıl 1 milyar doları geride bırakıp daha büyük hedefe yürüyeceğiz. 5 milyar dolar hedefine doğru başlayalım dedik" açıklamasını yaptı.

"Türkiye, kardeş Kırgızistan'ı her zaman desteklemiştir"

"İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin gerek sizler gibi iş insanlarımızın yatırımlarıyla gerek kurumlarımız arasındaki işbirlikleri ile her geçen gün daha da güçleneceğine ve üçüncü ülkeleri de kapsayacak şekilde bölgesel kazanımlara vesile olacağına yürekten inanıyorum" diyen Oktay, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye, kardeş Kırgızistan'ın kendi ayakları üzerinde duran, bağımsız, istikrarlı ve müreffeh bir ülke olma çabalarını her zaman desteklemiştir, desteklemeye de devam etmektedir. Orta Asya ülkeleri arasında Dünya Ticaret Örgütü üyesi ilk devlet olan Kırgızistan, uygulamaya geçirdiği reformlar ile uluslararası ticarete entegrasyon vizyonunu güçlü şekilde ortaya koymaktadır. 11 Nisan'da gerçekleşen referandum ile Kırgızistan halkının büyük çoğunluğunun desteği ile parlementer sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesi de istikrar yönünde önemli bir adım olmuştur. Kırgızistan'da yeni kurulan kabinede bir Yatırımlar Bakanlığı ihdas edilmesi ve yatırımcılarımızın korunacağı yönündeki irade, iş insanlarımızı cesaretlendirmektedir. İnanıyorum ki tüm reformlar ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere de yansıyacak, daha etkin işbirlikleri yapmamızı sağlayacaktır."

"Kırgızistan'ın ülkemizdeki yatırımları ise 27 milyon dolar seviyesindedir"

İki ülke arasındaki ticaret hacmine değinen Fuat Oktay, "Mevcut resme baktığımızda; Kırgızistan ile ticaret hacmimiz, 2020 yılında 509 milyon dolar olmuştur. 2021 yılının ilk 8 ayında ise 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 78 oranında artarak 508 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Türkiye'nin Kırgızistan'daki yatırımları üçüncü ülkeler üzerinden yapılanlar dahil edildiğinde 1 milyar doları aşmaktadır ve Kırgızistan'da faaliyet gösteren Türk şirketi sayısı 300'dür.

Kırgızistan'ın ülkemizdeki yatırımları ise 27 milyon dolar seviyesindedir ve 239 adet Kırgız sermayeli şirket Türkiye'de faaliyet göstermektedir. Bu rakamların bizim dostluğumuzu, soydaşlık bağlarımızı yansıttığını söylemek ve bu seviyeleri kabullenmek mümkün değil. İlk etapta belirlediğimiz 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi dahi aslında sahip olduğumuz potansiyelin çok çok altındadır. Ticari ilişkilerimiz tekstil, demir-çelik ürünleri, lojistik, makine ve tarım ürünleri gibi kalemlerin ötesine geçerek enerji, maden, savunma sanayi ve teknoloji ürünleri gibi alanlara yayılmaya müsaittir" açıklamasını yaptı.

"FETÖ'nün sizleri istismar edip emeklerinizi zayi etmesine müsaade etmeyeceğinize inanıyoruz"

"Bilişimden hava teknolojilerine, otomotivden tarım teknolojilerine pek çok yeni alanda ilk işbirliklerine imza atmanızı, böyle tarihi işbirlikleri kurarken safları da sıkı tutmanızı arzu ediyoruz" diyen Oktay, "FETÖ denilen hain terör şebekesini işinizden, iş yerinizden ve iş dünyası örgütlerinizden uzak tutun. Örgüt faaliyetlerini sivil toplum kılıfıyla ya da eğitim- kültür çalışmaları kisvesi altında maskelemeleri sizleri yanıltmasın. Girdiği her topluluğu içten içe çürüten hain FETÖ'nün sizleri istismar edip emeklerinizi zayi etmesine, bereketinizi kaçırmasına ve aranıza fitne tohumları ekmesine daha fazla müsaade etmeyin, müsaade etmeyeceğinize inanıyoruz. Bu sinsi örgüt sadece bizim ülkemiz için değil varlık gösterdiği her ülke için ciddi bir tehdittir ve palazlandığı her ülkenin başına bela bir yapıdır" ifadelerine yer verdi. - BİŞKEK

Kırgızistan, fuat oktay, Türkiye, dolar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Kırgızistan ile ticaret hacmimiz, 2021 yılının ilk 8 ayında yüzde 78 oranında artmıştır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kırgızistan ile ticaret hacmimiz, 2021 yılının ilk 8 ayında yüzde 78 oranında artmıştır" - Son Dakika
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