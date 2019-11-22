Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Kırgızistan'la FETÖ ile mücadelede tam olarak mutabakata vardık"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, FETÖ ile mücadele konusunda Kırgızistan ile tüm alanlarda mutabakata vardıklarını belirterek, "Mutabakata vardığımız alanlardan biri olan Türkiye Maarif Vakfının Kırgız Cumhuriyeti'ndeki eğitim faaliyetlerine başlamasına yönelik anlaşma konusunda karar kıldık" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu 9. Dönem Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu. Kırgızistan ile ikili ticaret hacminin 2018 yılında 424 milyon dolar, 2019 yılının ilk 9 ayında ise 326 milyon dolar olarak gerçekleştiğini kaydeden Oktay, "Türk müteahhitlik firmaları bugüne kadar Kırgızistan'da yaklaşık 901 milyon dolar değerinde 74 proje üstlenmişlerdir. Türkiye'den Kırgızistan'a yapılan toplam yatırım miktarı ise üçüncü ülkeler üzerinden yapılan yatırımlar da dikkate alındığında 1 milyar dolara ulaşmaktadır. Bu yatırımlarla Türk firmaları Kırgız halkına hizmet vermekte ve ayrıca istihdam sağlamaktadır. Söz konusu rakamlar ülkelerimizin ticaret ve yatırım potansiyelini yansıtmaktan çok uzaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ticaret hacmi hedefimiz 1 milyar dolardır. Aynı zamanda diğer bir hedefimiz ülkelerimiz arasındaki ticareti istikrarlı bir şekilde arttırırken ticarete konu ürünlerde de çeşitlilik sağlamak olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Oktay, Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu 9. Dönem Toplantısı çerçevesinde ticaret hacminin artırılması hedefine yönelik 76 maddeden oluşan bir eylem planı imzaladıklarına dikkat çekerek, şu kararların alındığını açıkladı:

"Eylem planında Türkiye ile Kırgızistan arasında ihracat potansiyeli olan ürünlerin ticaretindeki tarife dışı ve teknik engellerin kaldırılması amacıyla bir Çalışma Grubu oluşturulması, kamu-özel ortaklığı mekanizması dahil başta sağlık yatırım projelerinin uygulanması olmak üzere yatırım alanında iş birliğinin geliştirilmesi, iki ülke arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin kullanımının desteklenmesi, değerli metallerin işlenmesi ve yönetimi alanında iş birliği yapılması, madencilik alanında iş birliği anlaşmasının imzalanması, Kırgızistan'ın bütün potansiyel gelişme sektörlerini kapsayan bölgesel kalkınma planlarının hazırlanması hususunda teknik destek verilmesi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti arasında bitki koruma ve karantina alanında işbirliği anlaşması imzalanması, Bakü-Tiflis- Kars demiryolu hattının yük taşımacılığı için kullanılması, Kırgız Cumhuriyeti devlet kanallarının iletimi için kullanılacak uydu seçiminde Türkiye'ye ait uyduların kullanılması, Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Hastanesinin açılması. Türkiye Maarif Vakfının Kırgızistan'daki eğitim faaliyetlerinin organize edilmesi."

FETÖ ile mücadele kapsamında da tüm alanlarda tam bir mutabakata varıldığını vurgulayan Oktay, "KEK toplantıları kapsamında FETÖ ile mücadele konularını da Başbakan Yardımcı Sayın Boronov ile detaylı bir şekilde ele alma fırsatımız oldu. FETÖ ile mücadele konusunda tüm alanlarda tam olarak mutabakata vardığımızı belirtmek istiyorum. Mutabakata vardığımız alanlardan biri olan Türkiye Maarif Vakfının Kırgız Cumhuriyeti'ndeki eğitim faaliyetlerine başlamasına yönelik anlaşma konusunda karar kıldık" dedi.

Oktay, "KEK çalışmaları marjında 4 anlaşmanın 2020 yılı başlarında sayın cumhurbaşkanlarımız himayelerinde gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda imzalanması kararlaştırılmıştır" diyerek imzalanacak anlaşmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bunlar Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği Anlaşması, Bilimsel Metroloji Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümetine Bağlı Fikri Mülkiyet ve İnovasyon Devlet Hizmeti (Kyrgyzpatent) Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı ve Türkiye Maarif Vakfının Kırgız Cumhuriyeti'ndeki eğitim faaliyetlerine başlayabilmesine ilişkin anlaşmasıdır."