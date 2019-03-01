Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Kırıkkale'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Kırıkkale'de

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale ziyaretinde cuma namazı öncesi cami avlusunda çocukların isteğini kırmayarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Kırıkkale'de, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale ziyaretinde cuma namazı öncesi cami avlusunda çocukların isteğini kırmayarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ziyaret ettiği Kırıkkale'de Vali Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Cuma namazı için Nur Camii'ne giden Oktay ile tokalaşmak için vatandaşlar cami avlusunda uzun kuyruk oluşturdu. Daha sonra Oktay, çocukların yanına giderek, isteklerini kırmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:07 Kaynak: İHA

Politika
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