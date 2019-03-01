Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de Ziyaretlerde Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de Ziyaretlerde Bulundu

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale Valiliği ve Kırıkkale Belediyesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de Ziyaretlerde Bulundu, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale Valiliği ve Kırıkkale Belediyesini ziyaret etti.

Bazı temaslarda bulunmak için kente gelen Oktay, cuma namazı öncesi Kırıkkale Nur Camisi'nde kendisini karşılayan vatandaşlarla bir süre sohbet etti, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Namazın ardından Kırıkkale Valiliğine geçen Oktay, Valilik önünde tören mangası tarafından karşılandı.

Oktay, burada Valilik Şeref Defterini imzalayarak Vali Yunus Sezer'le görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Oktay, kentteki yatırımlar ve çalışmalarla ilgili Vali Sezer'den bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra Kırıkkale Belediyesini ziyaret etmek üzere Valilikten ayrıldı.

Belediye önünde Kırıkkale Belediyesi mehter takımının eşliğinde karşılanan Oktay, burada kendisine çiçek veren çocukla yakından ilgilendi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Oktay'ı belediye çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:06 Kaynak: AA

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