Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz'ü tebrik etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Başpehlivanlık unvanını kazanan Ali Gürbüz'ü kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ata sporumuz, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan olan Ali Gürbüz'ü ve er meydanı olan o çayırda mücadele eden tüm pehlivanlarımızı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.