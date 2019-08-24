Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı yardımcısı oktay, kırşehir'de gençlik kampını ziyaret etti (2)
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Cumhurbaşkanı yardımcısı oktay, kırşehir'de gençlik kampını ziyaret etti (2)

41 dakika önce

BAĞLAMA ÇALIP, TÜRKÜ SÖYLEDİCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırşehir'de katıldığı Ahi Evran Gençlik Kampında bağlama çalıp, 'Hekimoğlu' türküsünü seslendirdi.

Cumhurbaşkanı yardımcısı oktay, kırşehir'de gençlik kampını ziyaret etti (2), System.String[]

BAĞLAMA ÇALIP, TÜRKÜ SÖYLEDİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırşehir'de katıldığı Ahi Evran Gençlik Kampında bağlama çalıp, 'Hekimoğlu' türküsünü seslendirdi.
Kaman ilçesinde bulunan Ahi Evran Gençlik Kampını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, öğrencilerle sohbet etti. Ardından açıklama yapan Oktay, "Aranıza katılmaktan dolayı çok mutluyum. Bu birlik ve beraberliğimizi sürdüreceğiz. Sizin aranızda bu kampta sevgi ve saygı oluşmuşsa ve siz bu işi yürekten yaptığı için kamp bu kadar güzel. Türk milleti adına bu ortam oluştuğu için sizlere teşekkür ediyorum. Sizler sevgi ve kardeşlik tohumları ekiyorsunuz. Bu ektiğiniz sevgi tohumları çok daha birlikte hareket eden ve üreten ve geleceğe çok sağlama adımlarla yürüyen Türkiye'nin temellerine attığınız birer harçtır. Cumhurbaşkanımız enerjiyi sizlerden alıyor. Buradan aldığı enerji ile çalışıyor. Biz bir ve diri olalım yapamayacağımız hiçbir şey yok arkadaşlar buna inanın" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konuşmasının ardından öğrencilerle birlikte masa tenisi oynayarak, ebru sanatı yaptı. Oktay ardından eline aldığı bağlama ile 'Hekimoğlu' türküsünü seslendirdi. Oktay'a öğrenciler de türküyü seslendirerek, eşlik etti. Ardından Oktay, öğrencilerle birlikte akşam yemeği yedi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:11 Kaynak: DHA
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