Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay - KKTC Başbakanı Erhürman Görüşmesi - Lefkoşa
1 saat önce
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay- KKTC Başbakanı Erhürman görüşmesi Görüşmeden detaylar LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Oktay'ı KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile görüştü.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay- KKTC
Başbakanı Erhürman görüşmesi
Görüşmeden detaylar
LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Oktay'ı KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:55 Kaynak: AA
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