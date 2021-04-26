Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi - Son Dakika

Türk tarafının, Cenevre'deki görüşmelerde, egemen eşitlik temelinde adada iki devletin iş birliği yapacağı bir çözüm modelini ortaya koyması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı Resmi Konutu'nda gerçekleşen çalışma yemeğinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

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Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil

Üretim, imalat ve temizlik gibi istisnalar hariç tüm işyerlerinin faaliyetlerine ara verildi