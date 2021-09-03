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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

03.09.2021 20:39

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akdeniz'deki Suriye kaynaklı petrol sızıntısının rüzgarın da ters yöne esmesiyle KKTC sahillerine gelmediğini bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akdeniz'deki Suriye kaynaklı petrol sızıntısının rüzgarın da ters yöne esmesiyle KKTC sahillerine gelmediğini bildirdi.

Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Selden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) çalışmalarını yakından incelediğini kaydeden Tatar, selde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kıbrıs Türk halkı ve şahsı adına rahmet diledi, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tatar, Türkiye'nin tüm kurumlarıyla selden etkilenen bölgelerde olağanüstü bir çalışma yürüttüğünü belirterek, 23 günde çok büyük işler başarıldığını dile getirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'de böyle bir felaketin ardından bölgedeki vatandaşlarla birlikte olmanın kendisinin gönlünden geçen bir vazife olduğunu söyledi.

Akdeniz'deki Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin, rüzgarın yönüne bağlı olarak sızıntının KKTC sahillerine zarar vermesi hususunda endişe yaşadıklarını belirten Tatar, "Rüzgarın da ters yöne esmesiyle bizim sahillerimize gelmedi." dedi.

Tatar, bu konuda olası tehlikeye karşı nasıl tedbirler alınacağına ilişkin Türkiye ile derhal temas kurduklarını ve çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, öte yandan KKTC'de Başbakanlık tarafından kurulan Koordinasyon Kriz Merkezi, bakanlıklar ve cumhurbaşkanlığınca oluşturulan Bilim Komitesi'nin yoğun çalışmalarıyla gelecekteki olası krizlerde nasıl tepki verileceğine ilişkin çalışmalar yaptıklarını belirtti.

KKTC'nin sahilleriyle ve doğal güzellikleriyle cennetten bir yer olduğunu belirten Tatar, ülkenin en iyi şekilde korunması gerektiğini söyledi.

"Biz herkesle temasa geçeriz. Ama ilk temasa geçeceğimiz yer Ankara'dır"

Tatar, petrol sızıntısı konusunda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) veya Avrupa Birliği (AB) ile temasa geçmediklerine yönelik eleştiriler yapıldığına işaret ederek, "Biz herkesle temasa geçeriz. Ama ilk temasa geçeceğimiz yer Ankara'dır." diye konuştu.

Çevre meselelerinde Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa iki devletin iş birliğiyle bir anlaşma olması gerektiğini kaydeden Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti böyle konularda Güney Kıbrıs'la temasa geçmekten hiçbir çekince duymaz." dedi.

"Aşılarla ağır hastalarda bir azalma olduğunu gördük"

Tatar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında KKTC'de de tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte vaka sayılarında artış olduğunu belirterek, Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin salgında önemli hizmetler verdiğini gördüklerini söyledi.

Hastanede 70 hastanın tedavi gördüğünü, dün hastaneyi ziyaret ederek sağlık çalışanlarına teşekkür ettiğini kaydeden Tatar, "Aşılarla ağır hastalarda bir azalma olduğunu gördük. Bu bizi sevindirmektedir. Yapılan PCR ve Antijen testlerine bağlı olarak vakalarda artış olsa da aşılanmayla ağır entübe ve yoğun bakım ihtiyacı azalmıştır." ifadesini kullandı.

Tatar, özellikle 18-40 yaş arasındaki vatandaşların halen aşı olmadığını gözlemlediklerini aktararak, Türkiye ve KKTC'deki gençlere aşı olma çağrısı yaptı.

"Anastasiadis'in siyasetinin artık iflas ettiğini söyleyen de vardır"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 18 Eylül'de New York'a gideceğini belirterek, bir hafta boyunca burada Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de dahil olmak üzere bir takım temaslarda bulunacağını kaydetti.

Guterres ile New York'ta istişareler yapacaklarını belirten Tatar, "Sonuç diyemeyeceğim çünkü Rum tarafının pozisyonu ve niyeti belli. Orada yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devlet anlayışının kabul görmesi için olağanüstü bir gayretle çalışma içerisindeyiz." dedi.

Tatar, Kıbrıs Rum tarafının halen BM parametreleri ile hareket ettiğini belirterek, Kıbrıs Türk halkının 60 yıla yakın süredir kendi devletiyle kendi kendini yönettiğini hatırlattı.

Öte yandan Maraş açılımı ve pasaport meselesinin gündeme geldiğini kaydeden Tatar, Kıbrıs Türk halkının bir kısmının Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş anlaşmaları ile AB pasaportuna sahip olduğunu dile getirdi.

Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimine işaret ederek "(GKRY'nin) Onların bunu bir tehdit unsuru olarak 'şu politikayı sürdürürseniz pasaportları iptal ederiz' şeklindeki anlayışı bize göre yanlış. Tutumları da esas itibarıyla tepki görmüştür. Bu meseleyi gergin hale getirmek, tırmandırmak doğru olmamıştır. Bu Güney Kıbrıs'ta da çok tepkilere sebep olmuştur. (GKRY lideri Nikos) Anastasiadis'in siyasetinin artık iflas ettiğini söyleyen de vardır." diye konuştu.

"Bizim oradaki esas niyetimiz oradaki insan haklarının daha fazla mağdur edilmemesi"

Maraş açılımının ne kadar doğru olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını aktaran Tatar, "Bizim oradaki esas niyetimiz ve amacımız, oradaki insan haklarının daha fazla mağdur edilmemesi. 47 yıldır kapalı olan Maraş'a eski hak sahipleri şu anda bizim açılımımızla geri dönme imkanına sahip olacak." dedi.

BM kararlarına ters düşmeden ve insan haklarına saygılı bir siyaset yaptıklarını belirten Tatar, "O sahiller, bütün o güzellikler Kıbrıs'ın malıdır. Kıbrıslı Türkler de orada hak sahibidir." ifadesini kullandı.

Tatar, Maraş açıldıktan sonra salgına rağmen burayı 200 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini dile getirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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