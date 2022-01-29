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Türkiye, KKTC'de refahın artmasına yönelik çalışmaları destekleyecek - Son Dakika

Türkiye, KKTC'de refahın artmasına yönelik çalışmaları destekleyecek

29.01.2022 17:51
Türkiye, KKTC'de refahın artmasına yönelik çalışmaları destekleyecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkedeki refahın artmasına yönelik çalışmaların her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti tarafından destekleneceğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkedeki refahın artmasına yönelik çalışmaların her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti tarafından destekleneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü.

Görüşme sonrası Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ve Bayrak Radyo Televizyonuna (BRT) açıklamada bulunan Tatar, görüşmede, 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimlerin sonucunun değerlendirildiğini aktardı.

Tatar, Cumhurbaşkanı olarak yemin töreninden sonra hükümeti kuracak kişiye yetkiyi vereceğini anlattığını söyledi.

Oktay'ın istikrarlı bir hükümetin oluşması ve gerekli yapısal reformlarla ekonomik tedbir ve açılımların hayata konulması temennisini dile getirdiğini belirten Tatar, "KKTC'deki refahın artmasına yönelik çalışmalar, Türkiye tarafından desteklenecek." dedi.

Tatar, Doğu Akdeniz'deki durumun hassasiyetle takip edildiğini vurgulayarak, gerek Yunanistan gerekse Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin attığı bazı adımların rahatsızlık vermeye devam ettiğini kaydetti.

Geçen hafta Rum kesiminde terör örgütü PKK/PYD'ye temsilcilik açma izni verilmesinden duyulan rahatsızlığa da dikkati çeken Tatar, Ege Bölgesi ve Doğu Akdeniz'deki durumun önemine binaen bu konularda sürekli değerlendirmelerde bulunacaklarını teyit ettiklerinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kovid-19 konusunda da KKTC'ye desteğin sürdüğünü belirterek, Omicron varyantıyla salgının geride kalmaya başladığını, turizm ve yeni açılımlarla da KKTC'nin Kovid-19 öncesi duruma geri geleceği beklentisini ifade ettiğini anlattı.

Türkiye, KKTC makamlarının arkasında

Maraş konusunda mevcut siyasetin aynı şekilde sürdürüldüğüne değinen Tatar, son BM kararı hakkında bazı noktalarda duyulan rahatsızlığın, yapılan açıklamalarla ilgili paydaşlarla istişare edildiğini de Oktay ile değerlendirdiğini söyledi.

Tatar, Türkiye Milli Güvenlik Kurulu kararlarına işaret ederek, gerek iki devletlilik gerekse Maraş konusunda Türkiye'nin KKTC makamlarının alacağı kararların arkasında olduğunu ifade etti.

Savunduğu iki devlet politikasının Türkiye Cumhuriyeti tarafından da tamamıyla desteklendiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, ilerleyen dönemde bu konuda Türkiye ile dünya kamuoyuna verilecek mesajlarla durumun daha da kökleşmesi ve pekişmesi için atılacak adımları da görüşmede değerlendirdiklerini bildirdi.

Türkiye, KKTC'de refahın artmasına yönelik çalışmaları destekleyecek

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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