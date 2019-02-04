Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de

11 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, annesini kaybeden KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, annesini kaybeden KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ı ziyaret etti.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın cenaze törenine katılan Oktay, daha sonra ailenin evine geçti.

Oktay, burada Rauf Denktaş'ın oğlu, KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve aile fertleri tarafından karşılandı.

Serdar Denktaş'a başsağlığı dileyen Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye dileklerini de aile üyelerine iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:12 Kaynak: AA

Serdar Denktaş, fuat oktay, Kıbrıs, Politika
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