Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de

35 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vefat eden eski KKTC Başbakanı İrsen Küçük'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vefat eden eski KKTC Başbakanı İrsen Küçük'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Eski Başbakan İrsen Küçük'ün cenaze törenine katılan Oktay, daha sonra ailenin evine geçti.

Oktay, burada Küçük'ün eşi Gülin Küçük ve kızı Gözde Küçük tarafından karşılandı.

Aileye başsağlığı dileyen Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye dileklerini iletti.

Taziyede, İrsen Küçük için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:59 Kaynak: AA

Politika
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